Ronaldo escluso: il verdetto è UFFICIALE

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Marocco-Portogallo, match valido per i quarti di finale del Mondiale, arriva il verdetto su Ronaldo

Proseguono i quarti di finale del Mondiale in Qatar. A breve toccherà a Marocco e Portogallo scendere in campo e provare a staccare il pass per la semifinale. I lusitani partono come favoriti nel pronostico, anche se la truppa guidata dal CT Regragui ha dimostrato di essere una vera spina nel fianco.

In campo, almeno dal primo minuto, non ci sarà Cristiano Ronaldo. Per la seconda volta consecutiva, mister Fernando Santos decide di spendire in panchina il campione di Madeira, schierando titolare al suo posto Gonçalo Ramos (reduce da una sontuosa tripletta ai danni della Svizzera).

Marocco-Portogallo, UFFICIALE: Ronaldo escluso di nuovo dai titolari

Questo il verdetto su CR7, come si apprende dalla formazione ufficiale rilasciata dal tecnico portoghese. Di seguito tutte le scelte degli allenatori dal primo minuto.

MAROCCO (4-3-3): Bono; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat Allah; Amallah, Amrabat, Ounahi; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. All.: Walid Regragui

PORTOGALLO (4-3-3): Costa; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Ruben Neves, Otavio, Bruno Fernandes; Joao Felix, Gonçalo Ramos, Bernardo Silva. All.: Fernando Santos