Spalletti tenta lo scippo, sgarbo ad Allegri

Con il mercato di gennaio alle porte le big di Serie A pianificano i colpi invernali e non solo. Spalletti tenta il colpo in estate

Il Napoli di Spalletti è indubbiamente la squadra più in forma del campionato di Serie A, non per questo i partenopei non sono alla ricerca di nuovi innesti per l’estate o addirittura in inverno.

Il Napoli inoltre potrebbe trovarsi a riparare ad alcune partenze che sono nell’aria da un po’, più o meno la stessa situazione che attanaglia la Juventus con l’addio quasi annunciato di Alex Sandro e il grosso dubbio Rabiot. Spalletti e Allegri però sono finiti sullo stesso obiettivo e il tecnico del Napoli sembra avere l’asso nella manica.

Il Napoli prenota Ilic, Juve beffata

Il Napoli potrebbe dover dire addio a Diego Demme, centrocampista in scadenza nel 2024 ma che potrebbe finire presto in squadre come Monza e Salernitana. Ecco che dopo aver portato a Napoli Giovanni Simeone, Spalletti è intenzionato a intavolare una trattativa nuovamente con il Verona, stavolta per portare Ivan Ilic sotto il Vesuvio.

Ilic è un profilo che è stato seguito a lungo anche dalla Juventus e dalla Lazio, ma De Laurentiis ha tutta l’intenzione di “prenotarlo” per l’estate prossima e battere così la concorrenza dei bianconeri e dei capitolini. Secondo il Corriere Dello Sport il Napoli potrebbe bloccare il talento di 21 anni con una sorta di “acconto” e permettergli di terminare la stagione all’Hellas Verona. Finora Ilic ha disputato 8 partite con il Verona senza mettere a segno gol o servito assist, a riprova del fatto che gli scaligeri hanno forse perso troppi giocatori chiave, in grado di esaltare le qualità di tutti. Ilic sta risentendo di questa situazione e la sua resa è ben lontana da quella mostrata quando in panchina c’era Igor Tudor. Allegri e Spalletti sono pronti a darsi battaglia.