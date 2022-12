Testa a testa tra Roma e Inter: soffiato alla Juve

La Juventus potrebbe dire addio a uno dei suoi membri storici con Inter e Roma pronte subito a sfidarsi per soffiarlo ai bianconeri

Il calciomercato mette sempre alla prova le società, pronte a prendere scelte anche difficili spesso. In casa Juventus, nonostante il grande caos delle ultime settimane, si inizia a pensare al futuro della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, soprattutto per quanto riguarda i giocatori in scadenza.

L’avventura alla Juventus potrebbe chiudersi a fine stagione e sulle sue tracce potrebbero esserci subito Inter e Roma. Testa a testa tra Marotta e Tiago Pinto per mettere a segno il colpo a parametro zero dalla Juve.

Calciomercato Juventus, Cuadrado verso l’addio: Marotta sfida Tiago Pinto

Il futuro di Juan Cuadrado è sempre più in bilico in casa Juventus. I bianconeri infatti continuano a ragionare sul rinnovo del colombiano, il cui contratto scadrà a giugno 2023. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il rinnovo di Cuadrado al momento non sarebbe tra le priorità dei bianconeri. Qualora la Juventus dovesse decidere di lasciare partire il terzino a parametro zero, ci sarebbero già due club alla finestra.

L’Inter da diverso tempo segue Cuadrado, anche se ovviamente il passaggio da bianconeri e nerazzurri sarebbe clamoroso vista la rivalità tra le due squadre. L’avversaria dell’Inter sarebbe la Roma in sede di mercato. Anche i giallorossi seguono da tempo il colombiano e cercano un erede di Karsdorp. Dunque una sfida aperta per prendere a parametro zero il terzino attualmente ancora alla Juventus, ma l’ostacolo per le due squadre potrebbero essere le cifre richieste da Cuadrado, ovvero 5 milioni netti a stagione.