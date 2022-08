Juventus-Sassuolo 3-0: prima vittoria nel segno di Vlahovic e Di Maria

La Juventus nel segno di Di Maria e Vlahovic travolge il Sassuolo di Dionisi e vince la prima di campionato

La Juventus risponde a Inter, Milan e Napoli con un secco 3-0 nei confronti del Sassuolo. Buona la prima per Angel Di Maria che segna e fornisce un assist ma poi si fa male nel finale.

Il protagonista assoluto è senza dubbio il Fideo, Angel Di Maria, che segna il suo primo gol in Italia ma anche Dusan Vlahovic che realizza una doppietta e mette subito il suo marchio nel nuovo campionato. I bianconeri nel primo tempo soffrono la personalità del Sassuolo che tiene palla con coraggio e convinzione. La Juventus, però, viene fuori con la giocata del campione, Di Maria che sfrutta il cross di Alex Sandro e al volo schiaccia il pallone e segna il suo primo gol in bianconero. Dopo l’1-0 la squadra di Allegri trova il raddoppio con Vlahovic su calcio di rigore e chiude il primo tempo in vantaggio di due gol.

Juventus-Sassuolo 3-0: tabellino marcatori

La Juventus nella ripresa sfrutta il doppio vantaggio e segna anche il terzo gol. Di Maria regala un cioccolatino a Vlahovic che segna anche il secondo gol e manda un segnale chiaro ai bomber della Serie A. Il Sassuolo fatica a rientrare in partita anche con gli ingressi di Pinamonti e Raspadori. Tra le file bianconere arriva l’esordio in Italia anche per Kostic ma nel finale arriva il primo problema muscolare per Di Maria che è costretto a chiedere il cambio nel finale di gara. Termina 3-0 per la Juventus. Tabellino marcatori.

JUVENTUS-SASSUOLO 3-0 (26′ Di Maria, 43′ rig., 51′ Vlahovic )