Colpo di scena: ribaltone Zaniolo e affare galactico

Non si placano le voci di calciomercato riguardanti il futuro di Zaniolo, attaccante della Roma: ribaltone a sorpresa e affare galactico

Buona la prima. La Roma è uscita vittoriosa di misura dal confronto con la Salernitana di Nicola nella bolgia dello stadio Arechi. È bastato Bryan Cristante alla truppa targata Jose Mourinho a conquistare i primi tre punti della stagione. La prestazione non è stata brillante nel complesso, ma Dybala e compagni hanno certamente dato prova di essere una squadra tosta e molto unita.

Nonostante diversi tentativi falliti sotto porta, Nicolò Zaniolo è stato a detta dei più il migliore in campo. L’attaccante giallorosso si è reso protagonista di alcune cavalcate straripanti – suo marchio di fabbrica -, mettendo costantemente in apprensione la difesa avversaria. Lo Special One ha fatto chiaramente intendere di voler trattenere il gioiello classe ’99, ma le voci di calciomercato sul futuro dell’ex Inter non si placano.

Calciomercato Roma, ipotesi Asensio se parte Zaniolo

Sappiamo dell’interessamento concreto da parte di Juventus e, soprattutto, Tottenham nei confronti di Zaniolo. Fino alla chiusura della campagna acquisti estiva l’addio – previa offerta da almeno 50 milioni di euro senza contropartite – non si può escludere al 100%. Nel caso dovesse verificarsi lo scenario in questione, i capitolini potrebbero tuffarsi su Marco Asensio, come riferisce ‘Fichajes.net’. Lo spagnolo – accostato anche a Milan e Juventus nel recente passato – presenta un contratto in scadenza giugno 2023 col Real Madrid e non sembrano esserci le condizioni per il rinnovo (anche considerando che non è più centrale nel progetto dei ‘Blancos’. Valutazione sui 25-30 milioni di euro, la Roma riflette.