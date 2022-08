Juventus, pressing per Muriel: il piano per stanare l’Atalanta

Continua l’assalto all’attaccante per la Juve: il piano per il big di Serie A

La Juventus continua a lavorare in chiave mercato in questi ultimi 15 giorni prima della chiusura della sessione estiva e l’obiettivo primario continua ad essere un attaccante, nonostante l’arrivo di Kostic di pochi giorni fa.

Gli obiettivi della dirigenza della Juventus sono diversi: da Alvaro Morata a Memphis Depay ma c’è anche un altro giocatore che piace ai bianconeri in Serie A. Si tratta di Luis Muriel. Il colombiano è uno dei giocatori di punta dell’Atalanta di Gasperini ma col contratto in scadenza nel 2023, la sua situazione è piuttosto in bilico. Le richieste per lui non mancano, neppure dall’estero, ma la Juventus sembra avere la carta vincente per convincere la ‘Dea’.

Juventus, Kean e 15 milioni per arrivare a Muriel

Il piano della Juventus in questa fase finale di calciomercato è quello di arrivare a Luis Muriel e per farlo potrebbe mettere sul piatto Moise Kean in prestito con diritto di riscatto, inserendo anche una parte cash di 15 milioni di euro. Con uno sguardo alla situazione Depay, che rimane la priorità per completare l’attacco, la Juve mette pressione all’Atalanta per portare a termine l’affare Muriel. Il club bergamasco, però, preferirebbe incassare circa 20 milioni di euro, senza contropartite, per lasciare andare il suo attaccante. Le parti dovranno riuscire a trovare la quadratura in questi ultimi 15 giorni per portare a termine la trattativa.