L’annuncio ribalta l’attacco della Juventus: “Non si muove”

Uno dei grandi obiettivi dell’attacco bianconero non si muoverà dal suo club: l’annuncio dell’agente è più che esplicito

Una buona Juve ha iniziato col piede giusto il campionato battendo tra le mura amiche dell’Allianz Stadium il Sassuolo con un netto 3-0. Anche l’attacco, in difficoltà nei test estivi al cospetto delle big di Spagna, ha dato ottimi segnali di ripresa, con Di Maria e Vlahovic sugli scudi.

La dirigenza bianconera e lo stesso staff tecnico non pensano però per questo che il reparto offensivo non possa e non debba essere più toccato. La trattativa per portare a Torino Memphis Depay è più viva che mai, così come non appare ancora tramontato, almeno nella testa dell’allenatore bianconereo, l’idea di un grande ritorno. ll pallino del tecnico ha cominciato alla grande la stagione, realizzando una doppietta che ha spianato la vittoria alla sua squadra. A fine gara le parole dello stesso allenatore argentino hanno ben lasciato intendere quale sia la sua volontà. Ma è stato soprattutto l’agente del bomber a mettere un punto forse definitivo sulla possibilità che l’attaccante arrivi alla Juve.

“Morata non si muove”: parola del suo agente

“Alvaro ha un contratto con l’Atletico Madrid e siamo in agosto inoltrato, resta qui“. Parole e musica di Juanma Lopez, l’agente dell’ex attaccante bianconero, che ha parlato ai microfoni del ‘Chiringuito’ dopo la bella vittoria dell’Atletico Madrid sul campo del Getafe. Che la pista che portava al ritorno del centravanti spagnolo alla Contunassa si fosse ormai fatta difficile, lo si era capito. L’accordo con i Colchoneros tardava troppo ad arrivare, e l’inizio della stagione incombeva per entrambi i club. Con queste parole del procuratore però, è stata messa una pietra quasi tombale.

Massimiliano Allegri deve quindi rassegnarsi. Il sogno di restituire Morata come compagno d’attacco di Dusan Vlahovic deve essere accantonato. A questo punto per sempre. Anche perchè se l’ex Real Madrid e Chelsea dovesse continuare a segnare con questa frequenza, il suo prezzo aumenterebbe ancora…