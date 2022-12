Assalto a Vlahovic, la Juventus tenta lo scambio stellare

Sirene dei top club su Dusan Vlahovc: la ‘provocazione’ della Juventus e il possibile scambio stellare

“Sono pronto a giocare con una gamba sola, anche solo per un minuto, qualunque cosa decida l’allenatore. Quello che dirà il mister si farà, si fa sempre tutto d’accordo con lui”.

E ancora: “Mi sento molto meglio, mi sento pronto a fare del mio meglio per vincere, proprio come tutti i miei compagni di squadra, perché a noi interessa solo la vittoria”. Parlava così Dusan Vlahovic alla vigilia della sua ultima partita al Mondiale, quella persa ai gironi contro la Svizzera nella quale il serbo ha trovato la sua prima rete nella competizione. La delusione del Qatar è alle spalle e il classe 2000 ha già fatto rientro a Torino, con prima tappa J Medical, dove nella giornata di ieri si è sottoposto a dei controlli per il problema della pubalgia. Il centravanti sembra stare meglio, ma proseguirà con degli allenamenti personalizzati. Dal campo al calciomercato: di Vlahovic si sta già parlando anche per le sirene estere.

Calciomercato Juventus, la ‘provocazione’ per Vlahovic

Diversi top club avrebbero già messo gli occhi su Dusan Vlahovic. Nelle ultime settimane si è parlato anche del Paris Saint-Germain, quando saluteranno Messi e Neymar, per una possibile coppia da sogno con Mbappe.

In ogni caso, la Juventus non fa sconti: il club bianconero potrebbe infatti chiedere il cartellino dell’ex Inter Hakimi, stella del Marocco in Qatar, oltre ad un conguaglio economico. Una possibile ‘provocazione’ che potrebbe rispedire al mittente l’eventuale assalto del club parigino.