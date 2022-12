L’alleanza Conte-Inter rovina i piani della Juve: che intreccio

Antonio Conte, in un modo o nell’altro, continua a influire sul campionato di Serie A. Stavolta a farne le spese è la Juventus

Antonio Conte e Levy sono a stretto contatto per pianificare le mosse di mercato invernali ed estive e il patron dei londinesi non ha certo problemi economici, o almeno non quando si tratta di bruciare la concorrenza.

Harry Kane continua a tenere banco e dopo l’eliminazione dal Mondiale a “causa sua” gli umori non sono certo dei migliori. Da questa situazione ne beneficerebbe sicuramente l’Inter, mentre Allegri e la sua Juventus resterebbero con un pugno di mosche in mano.

Conte su Porro e libera Emerson Royal

Antonio Conte punta forte su Pedro Porro, terzino destro in forza allo Sporting CP che sta facendo faville negli ultimi mesi. Il ventitreenne è l’obiettivo numero uno per il Tottenham, anche per alleviare i mal di pancia di Harry Kane, che ha richiesto garanzie sul progetto e sui nomi ad esso legati.

Porro è certo di dover lasciare Lisbona e il suo contratto ha una scadenza fissata a giungo del 2025, pertanto la dirigenza portoghese non lo lascerà partire per meno di 45 milioni di euro. Levy, secondo quanto raccolto dalla Spagna, non ha problemi a stanziare tale cifra, soprattutto perché la concorrenza del Real Madrid e del Barcellona è molto forte. Gli spurs vogliono arrivare prima di tutti e l’Inter potrebbe gioire di questo, in quanto verrebbe ridimensionato il ruolo di Emerson Royal. Simone Inzaghi in tal caso potrà tentare l’approccio basato sulla formula del prestito con diritto di riscatto, o eventualmente un obbligo condizionato. L’acquisto secco è al momento fuori discussione, perché il Tottenham è forte di un contratto in scadenza nel 2026 e non farebbe sconti a nessuno. La Juventus invece è spettatrice delusa, infatti anche i bianconeri avevano messo gli occhi su Pedro Porro, visti gli evidenti problemi di Allegri sulle fasce. Sarà tuttavia difficile battere la concorrenza del Tottenham, del Real e del Barça.