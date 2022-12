ESCLUSIVO | Tutti pazzi per Amrabat: cosa serve per strapparlo alla Fiorentina

Tutti pazzi per Sofyan Amrabat: dopo i Mondiali in Qatar, c’è la fila per il centrocampista offensivo della Fiorentina

L’ottimo rendimento offerto in Qatar da Sofyan Amrabat, inevitabilmente, ha fatto schizzare il valore del giocatore classe ’96, legato alla Fiorentina da un altro anno e mezzo di contratto.

Tanto interesse per Sofyan Amrabat: i Mondiali in Qatar, dove ha raggiunto la semifinale con la Nazionale marocchina, hanno permesso al giocatore ex Hellas Verona di mettersi in mostra. Tra i migliori centrocampisti per rendimento della competizione, ora ha attirato su di sé l’attenzione di molti club, italiani e non solo.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercatoweb.it, in Italia lo seguirebbero, in particolar modo, Juventus, Inter e Milan. Sirene anche dall’estero, in particolar modo dall’Inghilterra (occhio al Liverpool), per il giocatore costato 20 milioni di euro alla Fiorentina che nell’inverno del 2020 lo prelevò dall’Hellas Verona.

Calciomercato Fiorentina, c’è la fila per Amrabat

La Fiorentina è consapevole che dopo quanto fatto vedere in Qatar, non sarà facile trattenere Sofyan Amrabat in viola, almeno in ottica futura. Ad ora, infatti, il giocatore resta incedibile: difficile immaginare una cessione nella finestra invernale di calciomercato, salvo clamorose offerte che potrebbero far vacillare Rocco Commisso, anche se al momento non risultano offerte e movimenti concreti, ma solo qualche interessamento.

Il numero uno del club gigliato, ad ogni modo, in estate potrebbe dare il via libera alla cessione del giocatore. Per farlo, però, bisognerà mettere sul piatto un’offerta di almeno trenta milioni di euro. Si tratterebbe, comunque, di una plusvalenza, anche se la speranza della dirigenza viola è che Amrabat continui ad esprimersi sul alti livelli, in modo da poter tirare ancora di più il prezzo in vista della prossima sessione estiva di calciomercato che si preannuncia particolarmente infuocata per il giocatore di origini olandesi.