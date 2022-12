Due per due, via alla rivoluzione bianconera

Due per due, prosegue la rivoluzione della Juventus nel reparto del centrocampo. Tutti i dettagli

“Ho sempre detto che mi piacerebbe giocare in Premier League. Se sarà il mio ultimo anno con la Juventus? Non lo so. Non ho una squadra preferita in Inghilterra, non c’è una squadra dove vorrei necessariamente giocare. È il campionato che mi attrae, si avvicina di più alle mie qualità”.

“Questo è il periodo più bello della mia carriera, sono cresciuto e maturato. Gioco bene alla Juventus da diversi mesi e sono soddisfatto di quello che faccio qui dall’inizio della competizione. Da quando sono arrivato alla Juventus ho lavorato molto sull’aspetto fisico, che è fondamentale per poter sfruttare il mio potenziale”. Negli scorsi giorni Adrien Rabiot ha strizzato l’occhio alla Premier League, tornando a spaventare i tifosi della Juve riguardo al proprio futuro. Come noto, il centrocampista francese è in scadenza di contratto nel prossimo giugno e, in seguito alle ultime prestazioni, sta alzando le richieste per il rinnovo. E le big europee sono in agguato. La dirigenza bianconera, dal canto suo, si guarda già intorno.

Calciomercato Juve, due per due a centrocampo

Per un parametro zero che potrebbe uscire, Rabiot, il club bianconero potrebbe metterne a segno un altro. Si tratta del belga Tielemans, che è ancora in scadenza col Leicester e seguito ormai da mesi dalla Juve. In cima alla lista dei partenti, poi, c’è Weston McKennie, valutato dai bianconeri circa 25-30 milioni di euro. Un possibile tesoretto che Cherubini potrebbe subito reinvestire per dare l’assalto a Koopmeiners in casa Atalanta. La rivoluzione a centrocampo continua.