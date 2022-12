Qatar 2022, la sentenza su Dybala: “Non gioca perché c’è Messi”

L’Argentina arriva in finale al Mondiale in Qatar e arriva la sentenza di Fernando Tissone in diretta su Tv Play su Paulo Dybala e non solo

Il Mondiale in Qatar arriva all’atto finale, quello che vedrà protagoniste Francia e Argentina combattere per alzare la tanto ambita coppa. Centrale sarà anche la sfida tra Messi e Mbappe, i due migliori marcatori di questa edizione della competizione.

A parlare proprio del Mondiale in diretta ai microfoni di Calciomercato.it in onda su Tv Play è Fernando Tissone ex calciatore di Sampdoria, Udinese e Atalanta tra le altre, che spiega: “Ci aspettiamo che Messi alzi la coppa. Enzo Fernandez sta migliorando partita dopo partita. Quello che mi ha impressionato di più è Mac Allister, a me fa impazzire”. Poi sul poco utilizzo di Paulo Dybala svela: “Poteva essere utilizzato di più ma il suo problema è fisico. Con l’Argentina non gioca perché c’è Messi”.

Tissone a Tv Play: “Guido Rodriguez sarebbe un bell’acquisto per l’Inter”

Oltre al Mondiale arriva anche un consiglio per il calciomercato delle italiane da parte di Fernando Tissone che spiega: “Si adatterebbe molto bene col calcio italiano perché ha qualità fisiche importanti. Potrebbe essere un bell’acquisto per l’Inter o per le italiane”.

Poi su Rodrigo De Paul spiega: “Può giocare ovunque, è completo e ha una personalità forte. Farebbe comodo a ogni squadra”. Infine sul Napoli afferma: “Spalletti se lo merita, fa risultati ovunque. Mi auguro che sia l’anno buono, che possa rimanere in alto per vincere”.