Volpato e il futuro: oltre il Sassuolo (ma senza Frattesi è più dura) lo vogliono in tanti

Il futuro di Cristian Volpato, il talento della Roma Primavera promosso da Mourinho in prima squadra, si è cristallizzato dentro la trattativa tra il club giallorosso e Frattesi, che ha ricevuto una battuta d’arresto, per qualcuno anche definitiva.

La situazione è tutta da leggere e da capire nei prossimi giorni, con l’affare Wijnaldum in piedi e il Psg che deve valutare se accettare la formula pensata a Trigoria. Fatto sta che il gioiellino della scuderia di Francesco Totti è lì che aspetta di capire quale sarà il suo immediato futuro.

Tenerlo in questa Roma avrebbe forse il senso poco lungimirante di sacrificarlo, visto il traffico che c’è davanti e che resterebbe tale anche se dovessero uscire Kluivert, Carles Perez e Felix (effettivamente in uscita): Abraham, Shomurodov, Dybala, Zaniolo, El Shaarawy, Pellegrini, creano un muro difficile da valicare anche per un ragazzo di talento come Volpato.

Si sa bene che il Sassuolo lo aveva inserito nella trattativa Frattesi e che lo prenderebbe comunque, ma è chiaro che la trattativa isolata avrebbe per la Roma parametri economici differenti e forse non sostenibili nelle intenzioni del club emiliano, almeno in questa fase. Non significa che il discorso non si possa riaprire, ma si registra il fatto che per ora la frenata su Frattesi ha bloccato anche quello che l’operazione si portava dietro. E Volpato ne era un anello importante, economico e tecnico.

Calciomercato Roma, Sassuolo e non solo su Volpato

La presenza del Sassuolo dentro una trattativa composta, con Frattesi all’orizzonte, chiaro che abbia in qualche modo congelato le altre aspiranti al ragazzo italo-autraliano: si sa che la piazza neroverde è anche molto ambita dai giovani per la capacità che ha mostrato in questi anni di valorizzarli.

Ma si sa che Volpato piace molto a Samp, Toro, Empoli, Verona, Cremonese, senza citare i club di Serie B dove davvero si rischia il plebiscito per l’attaccante esterno che ha iniziato la stagione con una doppietta nel test dei giallorossi a Trigoria contro il Trastevere. Resta da capire quello che avverrà da qui all’inizio del campionato, tra una ventina di giorni. Tiago Pinto è impegnato anche sul fronte cessioni e in base alle fibrillazioni del mercao, si capirà anche quale sarà la decisione definitiva per Volpato.

Giorgio Alesse