Arteta lancia la sfida a Pioli: tutti pazzi per il gioiello della Cantera

Arsenal e Milan si sfidano sul mercato per il nuovo talento della Cantera blaugrana: il contratto in scadenza fa gola

Da tempo protagonisti di un ‘modus operandi’, in sede di mercato, che privilegia i colpi giovani, e non troppo costosi, a quelli che magari altre big mettono a segno per giocatori ultratrentenni, Arsenal e Milan hanno già raccolto i frutti del loro lavoro.

I rossoneri, al netto della corrente stagione che sta regalando più ombre che luci, si sono laureati Campioni d’Italia lo scorso anno. I Gunners, dal canto loro, sono primi in classifica in Premier, con le ricchissime rivali che inseguono affannosamente. In vista del prossimo calciomercato estivo, Arteta e Pioli hanno già pianificato un colpo per un giovane profilo che, giurano in molti, farà parlar di sè nei prossimi anni.

Ilias Akhomach, il nuovo crack del calcio spagnolo fa gola a Milan ed Arsenal

Come riferito dal portale catalano esperto di mercato ‘Sport.es‘, il rinnovo del contratto di Ilias Akhomach, l’esterno offensivo finito nelle mire di inglesi e rossoneri, nn rinnoverà col club blaugrana. Sul calcatore, classe 2004 e già titolare inamovibile della Nazionale iberica Under 19, insiste da tempo il Leeds. Che teoricamente sarebbe in pole per il suo acquisto. I Whites non hanno però fatto i conti col fascino che le summenzinate società potrebbero esercitare sul giovane calciatore.

In più, continua a riferire il portale, si sarebbe iscritto anche il Siviglia nella corsa al talento. Il Barcellona potrebbe giovarsi di quella che si starebbe configurando come una vera e propria asta per il suo prospetto. Il sacrificio tecnico legato all’addio di Ilias Akhomach potrebbe essere parzialmente ripagato dall’incasso per la sua cessione: la sensazione è che la fimata bianca – per chiunque vincesse la battaglia – arriverebbe per una cifra molto vicina ai 10 milioni di euro.