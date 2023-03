Pronto il sostituto di Antonio Conte: c’è il suggerimento

A quanto pare il sostituto di Conte ha già un nome. Si tratta di un volto fresco di esonero, ma immediatamente pronto al grande rilancio

Che il tecnico leccese si trovi ormai distante dal nord di Londra non è una novità. Infatti l’ex tecnico di Inter e Juventus è sulla via dell’esonero con la sua quasi ex squadra. Le due strade si sono divise in seguito ad un periodo decisamente non indimenticabile.

L’annuncio è arrivato quasi come un fulmine a ciel sereno, visto ciò che si è potuto notare lo scorso anno. Una Champions League centrata alla prima occasione utile non è cosa di poco conto, e infatti i tifosi non lo dimenticheranno.

Ma la dirigenza ha preso la sua decisione. Forte anche di un ribaltamento di trama che potrebbe rapidamente cambiare le carte in tavola. Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere. Ma certe cose avvengono quando un tifoso meno se lo aspetta.

Chiaramente si tratta, almeno per il momento, di un intreccio non propriamente confermato. Il terzo nome è quasi una garanzia, ma il volto nuovo emerso di recente è ancora tutto da dimostrare a livello empirico.

Prove non ce ne sono, ragion per cui ci si può affidare solo alle ipotesi.

Conte sostituito da Nagelsmann: le ultimissime

A quanto pare Conte potrebbe essere sostituito da Nagelsmann, ormai ex tecnico del Bayern Monaco. Tramite nota ufficiale, infatti, il club bavarese ha comunicato l’esonero del suo tecnico in un momento della stagione particolarmente delicato.

Anche in questo caso si tratta di un fulmine a ciel sereno, considerando il fatto che il club di Bundesliga è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali. Europa compresa, dove il Bayern effettivamente non brilla per concretezza.

Sembra che i due casi paralleli di esonero siano destinati ad un intreccio, anche se il nome più caldo per approdare a Monaco di Baviera è quello di Thomas Tuchel, il quale conosce molto bene il calcio tedesco.