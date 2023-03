Conte via, zero richieste: annuncio a sorpresa

Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay.

Il noto giornalista Fabrizio Biasin, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it nella trasmissione TvPlay per fare il punto su Antonio Conte.

Il tecnico pugliese, dopo le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa, sembra sempre più vicino a terminare la propria avventura in Inghilterra. Il Tottenham, infatti, con l’approvazione dei calciatori, sembra deciso a sollevare Antonio Conte dall’incarico nel giro di pochi giorni. Per l’ex commissario tecnico della nazionale, si è parlato di un possibile ritorno nel campionato italiano. Proprio su questo punto, si è espresso il giornalista Fabrizio Biasin.

Fabrizio Biasin a TvPlay: “Prendere Conte comporta tante cose”

Il giornalista, ha fatto il punto su un possibile ritorno di Conte in Serie A, affermando che “io penso che quell’ingaggio Conte lo abbia preso solo ed unicamente al Tottenham: credo accetterebbe quantomeno di dimezzarselo o comunque di abbassarselo. Però credo che il presupposto sia sbagliato. In questo momento tutti dicono che tante squadre vorrebbero Conte e lui è in uscita. Che lui sia in uscita è una garanzia, ma credo sia più lui che cerchi una sistemazione piuttosto che una coda. Prendere Conte comporta tante cose tra cui far mercato come chiede lui, avere in rosa giocatori che dice lui e prendere uno che di fronte alle telecamere può anche criticare la società”.