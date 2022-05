Il Milan campione d’Italia sogna in grande: ecco il colpo Champions

Il Milan torna campione d’Italia e punta al salto anche in Champions League. Un big nel mirino: tutte le cifre e i dettagli

“La nostra è una squadra sottostimata. Stiamo dando il 100%, ma abbiamo margini di crescita. Questo deve essere un punto di partenza per tornare a competere anche in Europa“.

Dopo il trionfo in campionato, Paolo Maldini si è proiettato anche sulla prossima stagione e sul Milan che verrà. I nuovi campioni d’Italia vogliono alzare l’asticella e tornare competitivi anche in Champions League. In questa stagione è arrivato l’ultimo posto nel girone con Liverpool, Atletico Madrid e Porto. L’obiettivo minimo, dunque, sarà quello di tornare nella fase ad eliminazione diretta. In attesa di novità sul fronte proprietà e RedBird, ecco un possibile colpo Champions per la squadra di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, Firmino il colpo scudetto: tutti i dettagli

Nella lista della dirigenza rossonera c’è anche un attaccante di livello internazionale in grado di raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic. Un nome che potrebbe fare al caso del Milan di Pioli è quello di Roberto Firmino: il futuro del centravanti del Liverpool, che è in scadenza di contratto nel 2023, è ancora da scrivere e potrebbe essere lontano dall’Inghilterra dopo gli arrivi di Diogo Jota e Luis Diaz ai ‘Reds’. La sua valutazione attuale è di circa 30 milioni di euro e il brasiliano rappresenta senza dubbio un profilo di assoluto livello per il rilancio europeo del Milan. Staremo a vedere.