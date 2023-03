Delusione in Champions, beffa per Zidane: è tutto deciso

In attesa di conquistare l’ennesimo titolo nazionale, il Paris Saint-Germain deve pensare al futuro. Un futuro che sarà targato ancora Luis Campos

Nonostante la delusione per l’eliminazione dalla Champions League, il Paris Saint-Germain sembra essere intenzionato a puntare ancora su Luis Campos per costruire la squadra del futuro.

Dopo la cocente eliminazione per mano del Bayern Monaco in Champions League, il Paris Saint-Germain volge uno sguardo al futuro. L’ennesima delusione europea, nonostante le grandi e folli spese in sede di mercato: la parola d’ordine sembra essere ripartire, ma senza rivoluzioni.

Come riportato da Le10Sport, infatti, l’intenzione del club sarebbe quella di confermare il direttore sportivo Lusi Campos, nonostante la fragilità mostrata anche in campionato. Prima della sosta per i Mondiali, il Paris Saint-Germain era imbattuto in campionato, negli ultimi due mesi e mezzo invece ha perso quattro volte, vedendo ridursi a sette il margine di vantaggio sul secondo posto occupato dal Marsiglia.

Psg in crisi: ancora Campos per il futuro

Nonostante i deludenti risultati di questa stagione, la dirigenza del club transalpino è orientato a confermare Luis Campos a capo della dirigenza sportiva e Christophe Galtier in panchina, con l’ipotesi di vedere Zidane in panchina sempre più remota.

Dal Qatar, infatti, sarebbero arrivati segnali di fiducia per entrambi: l’intenzione è quello di avviare un progetto di lunga durata, con Campos che sarebbe già al lavoro per allestire un organico in grado di affermarsi anche in Europa.