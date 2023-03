Intreccio Barcellona-Inter, cambia tutto: ecco il nuovo bomber

La priorità dell’Inter sarà la firma di un nuovo grande attaccante: sorpresa e svolta, così può esultare pure il Barcellona

La sconfitta contro la Juventus brucia e non poco in casa Inter, viste anche le polemiche scaturite dall’azione di Rabiot per il gol vittoria della ‘Vecchia Signora’. La stagione dei nerazzurri ha registrato alti e bassi ma è al futuro che lo sguardo della dirigenza del club di Steven Zhang è proiettato.

Un futuro che, soprattutto in sede di calciomercato, promette già scintille. Perchè la rosa di Simone Inzaghi necessità di più di un piccolo accorgimento e, verosimilmente, in ogni reparto. Dalla difesa, che perderà Skriniar e forse pure de Vrij a zero, passando per la mediana dove è ancora tutto da decifrare il destino di Marcelo Brozovic. Le maggiori attenzioni andranno poste, però, in attacco. Perchè Correa ha ormai deluso e Lukaku disatteso le aspettative, con il ritorno al Chelsea che appare quindi sempre più probabile. In tal senso, i nomi che stanno circolando ormai da mesi per l’attacco del tecnico piacentino sono numerosi: e la possibilità che il prossimo affare dell’Inter si intrecci con le prossime mosse del Barcellona sembrano aumentare con il passare delle settimane. Stando a quanto riferito da ‘Fichajes.net’, i catalani come l’Inter hanno bisogno di un grande attaccante. Un profilo dal gol facile che possa agevolmente rimpiazzare un fuoriclasse come Lewandowski. E nel mirino di Laporta continua a rimanervi Marcus Thuram, prodigio e figlio d’arte in scadenza a giugno con il Borussia Monchengladbach. Un nome che piace tantissimo anche all’Inter, sul quale si sta lavorando alacremente per accontentare le richieste di Simone Inzaghi.

Bye bye Thuram: l’assist dell’Inter al Barcellona

Il portale spagnolo, però, sottolinea come i blaugrana abbia intenzione di chiudere il prima possibile l’accordo col giocatore superando di fatto la concorrenza dei nerazzurri. Un’opzione che pareva complicata ma che, adesso, sembra potersi diventare concreta in tempi brevi.

Dalla Spagna sostengono come i vertici catalani siano speranzosi che l’Inter possa chiudere un altro affare, lasciando di fatto terreno fertile per l’approdo di Thuram alla corte di Xavi. Se Roberto Firmino, altra priorità dell’Inter, dovesse finire per vestire la maglia nerazzurra, allora la strada per il figlio d’arte sarebbe libera per l’approdo di Thuram a zero in Catalogna. Anche Firmino firmerà a zero per il suo prossimo club, visto che il giocatore ed il Liverpool non hanno trovato l’accordo per il rinnovo della punta brasiliana. Il 31enne in forza ai ‘Reds’, quest’anno, ha collezionato 29 presenze con 5 assist vincenti e 10 reti all’attivo. Il suo futuro potrebbe essere a tinte nerazzurre, comn Thuram finalmente al Barcellona.