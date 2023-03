Firma da 10 milioni: sorpresa per il vice Theo Hernandez

Con la stagione che è più vicina a concludersi, il Milan guarda già al calciomercato estivo: colpo low cost

La stagione del Milan è adesso vicina ad un bivio. Il mese di aprile sarà tremendo per la squadra di Pioli che si giocherà gran parte dell’annata.

A partire dal big match del ‘Diego Maradona’ in campionato contro il Napoli, lanciatissimo verso il terzo scudetto della sua storia. I partenopei, però, continueranno a fronteggiare il Milan in un derby tutto italiano nei quarti di finale di Champions League. Un triplo scontro che dirà tanto anche sulle ambizioni future del club di via Aldo Rossi reduce da una sessione estiva di calciomercato non propriamente esaltante. Origi ha deluso, De Ketelaere dopo mesi continua a rimanere un oggetto misterioso. Ecco quindi che tra le priorità di Maldini e Massara vi sarà l’intenzione di operare in modo oculato in quei ruoli dove, in più di un’occasione, la squadra ha fatto fatica nel corso degli ultimi mesi. In particolar modo tra le seconde linee, visto che alcuni titolari sono costretti spesso e volentieri agli straordinari. È il caso di Theo Hernandez che ha praticamente sempre giocato quest’anno al netto degli infortuni (32 apparizioni totali). Ecco quindi che proprio in quella zona del campo, nel ruolo di terzino sinistro, chi dirà con ogni probabilità addio sarà Ballo-Tourè. Il francese non ha espresso il suo miglior calcio e non viene ritenuto all’altezza di rimpiazzare all’occorrenza l’ex gioiello del Real Madrid. Ecco quindi che il Milan sarebbe a caccia di un degno vice Theo Hernandez per la prossima annata calcistica.

Il vice Theo dalla Premier: Maldini show

E dei tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara uno in particolare potrebbe spiccare in cima alle preferenze, arrivando in quel di Milanello anche a costi decisamente contenuti.

Occhi in casa Southampton, squadra ultima in classifica in Premier League ed a rischio retrocessione. Piace non poco Romain Perraud, pure lui francese e coetaneo di Theo. 25 anni, sotto contratto fino all’estate 2025 con il club britannico. Se le cose per il Southampton dovessero complicarsi, la partenza sarebbe inevitabile e a costi decisamente contenuti. 10 milioni di euro potrebbero bastare, quindi, per il laterale transalpino che in questa stagione tra campionato e coppe ha accumulato 32 presenze, con 4 reti e 2 assist vincenti. Numeri molto vicini proprio a quelli della freccia rossonera che troverebbe una sana rivalità con la possibile firma di Perraud in rossonero.