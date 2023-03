Sorpresa Rabiot: la firma è vicina

Adrien Rabiot sta giocando molto meglio rispetto all’inizio della stagione e Allegri lo impiega regolarmente nei suoi schemi

Dopo un inizio stentato da parte di Rabiot, discorso valido per tutta la Juventus dei primi mesi, il francese sembra essersi riservato una posizione importante all’interno del centrocampo bianconero.

Anche in Qatar, con la Francia, ha dimostrato le sue qualità e soprattutto la quantità messa a servizio del mister. Il nodo principale, si sa, risiede nella scadenza e nell’eventuale rinnovo del suo contratto con la Juventus, cosa che per ora pare stipata nel dimenticatoio da parte del club. Giugno è molto vicino e Allegri rischia di perdere l’ex PSG a parametro zero.

Di Giovambattista: “Rabiot sta per firmare…”

Il futuro di Rabiot sembra già deciso, almeno secondo l’opinione di Ilario Di Giovambattista. Sulle frequenze di Radio Radio, il direttore editoriale è stato fermo e deciso: Rabiot sta per firmare con l’Arsenal.

“Rabiot va all’Arsenal. Lui sta parlando molto con l’Arsenal e tra un po’ la mamma firma. La Juve ha dei paletti: è un peccato perché adesso sta facendo veramente bene”. Il contratto del ragazzo è gestito dalla famiglia, dalla madre per la precisione, così Di Giovambattista evidenzia i continui contatti tra Rabiot e il club londinese. In casa Juventus la questione del rinnovo non è stata ancora trattata, ma il tempo corre e le 33 presenze con la maglia della Juventus in questa stagione sembrano non aver convinto la dirigenza. Eppure i 9 gol siglati tra tutte le competizioni dovrebbero far riflettere, accostandoci poi 4 assist di vitale importanza per Massimiliano Allegri. Rabiot è sicuramente uno dei protagonisti bianconeri degli ultimi mesi e a far concorrenza ai gunners ci sono molte altre squadre del panorama europeo.