Via dalla Juve, proposto al Milan: scambio col big

La Juve non riscatterà il giocatore, che potrebbe rientrare in un affascinante scambio con uno dei pilastri di Pioli

Il gioco degli incastri. Un triangolo che potrebbe coinvolgere due club italiani e un top club europeo. Il calciomercato difficilmente segue delle logiche lineari, fatte solo di cash e di compravendite basate sui liquidi. Il sistema degli scambi è ormai una delle strade più battute, per lo meno nelle intenzioni di quei club intenzionati ad utilizzare i loro esuberi tecnici come pedine.

Succede così che un calciatore – il cui riscatto da parte della Juve si fa via via più improbabile considerando lo scarso rendimento – potrebbe essere proposto ad un’altra big italiana, il Milan. Il tutto per arrivare ad un calciatore rossonero che in teoria è tra gli intoccabili nell’agenda di Maldini e Pioli. Ma andiamo con ordine.

Il PSG tenta il Milan con Paredes: obiettivo Tomori

A differenza del connazionale Di Maria, spesso decisivo benchè infortunatosi in diversi momenti della stagione, Leandro Paredes non ha finora lasciato un segno tangibile della sua presenza a Torino. O meglio, lo ha fatto a suon di prestazioni negative. Il valore assoluto del calciatore però non si discute: il rientro al PSG dal prestito alla Juve potrebbe dischiudere le porte per un clamoroso affare sull’asse Parigi-Milano.

Il club di Al-Khelaifi ha infatti messo nel mirino Fikayo Tomori, il difensore inglese fresco di rinnovo contrattuale col Milan fino al 2027. Il PSG vorrebbe mettere sul piatto proprio Paredes pur di arrivare al centrale britannico. Ovviamente la trattattiva dovrebbe prevedere anche un robusto conguaglio cash a favore del club di Via Aldo Rossi. Che potrebbe, in siffatto modo, incassare una discreta somma da reinvestire in altri colpi e contestualmente rinforzare il centrocampo con un calciatore d’esperienza. E di livello internazionale. Indiscrezioni raccolte riferiscono ad ogni modo di un Maldini poco propenso a prendere in considerazione lo scambio.