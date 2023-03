L’Arsenal fa sul serio, cash e contropartita: Pioli ora trema

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata nella sua fase più calda.

Tra queste troviamo l’Arsenal, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di Mikel Arteta in estate. I gunners si stanno giocando il titolo nella Premier League, ma questo non ferma la società intenzionata ad individuare i giusti profili per migliorare la rosa. Il reparto dove il club londinese intende intervenire è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità nonostante l’acquisto di Jorginho dal Chelsea nella sessione invernale. A tal proposito, la dirigenza inglese ha individuato nel centrocampista del Milan il giusto profilo.

Arsenal forte su Bennacer: Pronta l’offerta per il Milan

Come detto, la dirigenza dell’Arsenal sembra già proietta alla programmazione del calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il centrocampista individuato dal club inglese per rinforzare il centrocampo è Ismael Bennacer, algerino classe 1997 del Milan fresco di rinnovo contrattuale fino al giugno 2027. Il ragazzo sta disputando una buona stagione agli ordini di Stefano Pioli, che lo ha utilizzato in 30 occasioni tra campionato e coppe. Queste prestazioni hanno portato l’Arsenal ha monitorarlo con grande attenzione, con Arteta che apprezza e non poco le sue qualità. Proprio per questo motivo, la società sembra pronta a presentare la prima offerta ai rossoneri, offerta che prevede l’inserimento di una contropartita tecnica oltre che una parte cash. Il calciatore che i gunners intendono mettere sul piatto è Folarin Balogun, attaccante statunitense classe 2001 in prestito al Reims. Il giovane attaccante si sta rendendo protagonista di una stagione straordinaria, che lo vede a quota 17 reti realizzate in 28 partite disputate tra Ligue 1 e coppa. Questa contropartita potrebbe ingolosire e non poco il Milan, visto anche il futuro sempre più incerto di Rafael Leao. Il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con Pioli che rischia di perdere uno dei perni del proprio centrocampo.