HIGHLIGHTS | Ibra torna al gol, ma l’Udinese cala il tris alla ‘Dacia Arena’

Il Milan di campionato è molto diverso dalla bella versione vista in Europa: ad Udine è arrivata un’altra sconfitta per Pioli

Altro che Napoli. Altro che Champions. Altro che tabellone ‘facile’ nel percorso verso la finale di Istanbul. Il Milan si risveglia dai sogni europeri fatti nelle ultime 24 ore rimediando una sonora sconfitta sul campo dell’Udinese, superiore per larghissimi tratti del match.

Basti pensare che i rossoneri, dopo essere andati sotto al 10′ per effetto del gol di Pereyra, non sono stati capaci di mantenere il momentaneo pareggio faticosamente conquistato per nemmeno 120″. Già perchè dopo l’intervento del VAR che aveva concesso, nel recupero del primo tempo, il penalty ai meneghini – un rigore dapprima sbagliato da Ibrahimovic, poi fatto ripetere dall’arbitro Doveri con lo svedese che ha realizzato di potenza – Beto nell’extra time della prima frazione ha da subito ristabilito le distanze. E così un primo tempo a dir poco infuocato si è chiuso sul 2-1.

Udinese-Milan 3-1: il secondo tempo e il tabellino

Nel secondo tempo, iniziato coi padroni di casa già orfani del proprio tecnico, Sottil, espulso nel concitato finale della prima frazione, la tanto attesa reazione del Milan non arriva. Pioli le prova tutte, ma Silvestri non corre pericoli. Si arriva così al 70′ quando Ehizibue firma il terzo gol dei friulani depositando in rete da pochi passi dopo l’ennesima disattenzione della retroguardia rossonera. Per il Milan è notte fonda.

Udinese-Milan 3-1

10′ Pereyra (U), 45’+4 rig. Ibrahimovic (M), 45’+6 Beto (U), 70′ Ehizibue (U)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 68, Inter 50, Lazio 49, Milan 48*, Roma 47, Atalanta* 45, Juventus** 38, Udinese 38*, Torino 37, Bologna* 37, Sassuolo* 36, Fiorentina 34, Monza* 34, Empoli* 28, Lecce 27, Salernitana* 27, Spezia* 24, Hellas Verona 19, Cremonese* 13, Sampdoria 12.

*Una gara in più

**15 punti di penalizzazione