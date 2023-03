Milinkovic-Savic in ‘saldo’: 50 milioni e firma

Un top club potrebbe assicurarsi le prestazioni del centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, con una proposta da 50 milioni

Quanto ancora un giocatore del calibro di Sergej Milinkovic-Savic potrà restare in un campionato di seconda fascia come la Serie A. Probabilmente poco, a maggior ragione considerando che il contratto del fuoriclasse serbo è in scadenza giugno 2024.

Il rinnovo stenta ad arrivare, segno di come l’ex Genk voglia riflettere profondamente sul proprio futuro. D’altronde, lo scorso 27 febbraio ha compiuto 28 anni. Questa è un’età particolare per un calciatore, perché potrebbe passare l’ultimo treno della carriera. Ciò, inevitabilmente, spinge a fermarsi e a pensare. Che il classe ’95 sia molto affezionato alla Lazio, club di cui più volte ha indossato la fascia da capitano, è una certezza indissolubile. Allo stesso tempo, però, cresce sempre di più la voglia di misurarsi a livelli elevati e in palcoscenici prestigiosi. Top club che ogni anno lottano per conquistare la Champions League, il sogno di chiunque abbia mai tirato un calcio ad un pallone. Qui entra in gioco il Liverpool targato mister Jurgen Klopp. I ‘Reds’ stanno vivendo una stagione alquanto complicata, di conseguenza sono già al lavoro in vista del prossimo calciomercato estivo per apportare qualche modifica alla rosa a disposizione. E Milinkovic è un giocatore che stuzzica non poco la fantasia della compagine inglese, la quale potrebbe riuscire ad acquistare il cartellino del serbo a prezzo di ‘saldo’ nei mesi a venire. Una cifra intorno ai 45-50 milioni di euro, fascia più che fattibile per un club importante della Premier.

Situazione non semplice da gestire per il patron Claudio Lotito e il direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare. Intanto l’agente del centrocampista, Mateja Kezman, è volato in Italia, come riferito da ‘Il Messaggero’ per stare vicino al suo assistito in questo periodo difficile dal punto di vista del rendimento in campo.

È molto probabile, ovviamente, che avverà un nuovo contatto con la Lazio per il prolungamento dell’accordo scritto. Il calciatore, dal canto suo, non vorrebbe andare via a parametro zero, ma senza il rinnovo c’è il rischio che giungano proposte ritenute basse da Lotito in estate. Sullo sfondo resta sempre la Juventus, che desidera da tempo aggiungere Milinkovic alla propria rosa. È il sogno dei bianconeri per la mediana, anche se ad oggi appare più realistico un trasferimento all’estero.