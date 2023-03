Champions, Benfica-Inter e Milan-Napoli: il calendario

Nella giornata odierna, le italiane impegnate nelle competizioni europee hanno scoperto le rispettive avversarie.

Giornata di sorteggio per le italiane, con Inter, Milan e Napoli che hanno scoperto da qualche ora le rispettive avversarie. Per i nerazzurri, almeno sulla carta, l’urna è stata benevola, assegnando agli uomini di Inzaghi i portoghesi del Benfica. Derby tutto italiano, invece, per Milan e Napoli, pronte a regalare un grande spettacolo. La vincente tra rossoneri e azzurri, sfiderà la vincente di Inter-Benfica. La speranza, ovviamente, è quella di vedere un altro derby tutto italiano in semifinale. La Uefa ha reso note le date e gli orari delle sfide.

Champions League, ad aprile i quarti: date e orari

Per l’Inter c’è il Benfica, mentre si prospetta un grande derby made in Italy tra Napoli e Milan. La Uefa ha reso noto date e orari delle partite in questione. A dare il via ai quarti di finale delle italiane sarà l‘inter, impegnata a Lisbona l’11 di aprile. Queste le date e gli orari comunicate dall’Uefa.

Benfica-Inter – Andata: martedì 11 aprile ore 21 a Lisbona; ritorno: mercoledì 19 aprile ore 21 a Milano

Milan-Napoli – Andata: mercoledì 12 aprile ore 21 a Milano; ritorno: martedì 18 aprile ore 21 a Napoli.

La Uefa ha reso noto che le gare di andata delle semifinali si terranno il 9/10 maggio, mentre quelle di ritorno il 16 e 17 dello stesso mese. La finale andrà in scena il 10 giugno allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul.