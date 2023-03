“Non può registrarlo”: clamoroso a Barcellona, Juve e Milan ‘sognano’

Clamorosa svolta nelle strategie di mercato del club blaugrana e, di riflesso, per tutti i club che vorrebbero il talento tra le proprie fila

Le decisioni della giustizia, sportiva od ordinaria che siano, non riflettono solo in Italia, come nell’arci noto caso della Juve, che ancora fa i conti con la penalizzazione in classifica. E che potrebbe subire ulteriori conseguenze anche dal filone d’inchiesta relativo alla manovra stipendi. Anche in Inghilterra, con la vicenda legata al Manchester City, ma soprattutto in Spagna, i tribunali sono al lavoro per accertare eventuali irregolarità. Che in caso si sarebbero dimostrate come acclarate.

Già nella bufera, relativamente al precedente e disastroso mandato Bartomeu, il Barcellona ora trema per le troppe spese messe a bllancio sulla questione ingaggi. Le regole nella Liga prevedono un tetto massimo di 200 milioni annui da destinare agli stipendi dei propri tesserati. Ecco, il club blaugrana si trova ora nella clamorosa situazione di non poter registrare il rinnovo di contratto di un suo calciatore – uno dei talenti più fulgidi dell’intero panorama europeo – per superato limite del tetto salariale. Il Tribunale della città spagnola in data odierna ha dato ragione a Javier Tebas, il numero uno della Federazione spagnola, che aveva rifiutato la registrazione dell’accordo per i noti problemi finanziari del club.

Gavi, il Tribunale blocca il contratto del talento: Juve e Milan sognano

“Gavi non può essere tesserato perché il club ha superato i 200 milioni di stipendi dei giocatori. Non possiamo infrangere le regole ma c’è una soluzione: il Barça deve ridurre le spese e aumentare i profitti.. Le leve non sono più valide“, ha dichiarato lo stesso Tebas dopo la sentenza dei giudici. Questo pone il calciatore nella condizione, considerando che il vecchio accordo scadeva il 30 giugno del 2023, di poter -anzi dover – andare via a parametro zero a fine stagione.

La notizia ha fatto letteralmente sobbalzare dalla sedia sia il Liverpool, da tempo interessato al gioiello della Cantera catalana, sia Juve e Milan, che sull’erede designato di Andrés Iniesta avevano riposto i loro quasi irraggiungibili sogni di mercato. Ora che Gavi è virtualmente libero, Allegri e Pioli sognano ad occhi aperti. Anche qualora il Barcellona facesse spazio per il rinnovo del talento, questo vorrebbe dire mettere sul mercato altri gicatori altrimenti non lasciati partire. Anche questi potrebbero rappresentare delle occasioni ghiotte per bianconeri e rossoneri….