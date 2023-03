Isco ha deciso: futuro in rossonero

Isco ha avuto un ultimo periodo piuttosto turbolento dal punto di vista contrattuale. Dopo la rescissione col Siviglia sembra aver trovato una nuova squadra

Trentenne e ancora capace di dire la sua, Isco è svincolato da dicembre dello scorso anno.

Dopo il mancato rinnovo con il Real Madrid, il Siviglia aveva ingaggiato il trequartista nell’agosto 2022. Dopo pochi mesi però gli andalusi hanno deciso di rescindere il suo contratto, evidentemente troppo costoso rispetto all’apporto effettivo che il ragazzo ha dato alla squadra. Ad oggi Isco ha ricevuto solo sondaggi e un trasferimento sfiorato all’Union Berlino, ma per il resto non c’è mai stato niente di concreto. Finalmente però sembra aver trovato una squadra pronto ad accoglierlo: il suo futuro potrebbe essere in rossonero.

Il Flamengo fa sul serio, Isco ci pensa

Dalla Spagna arrivano indiscrezioni secondo cui Isco sia stato raggiunto da un’offerta d’ingaggio da parte del Flamengo, squadra del campionato maggiore brasiliano.

Il trequartista ex Real Madrid è alla ricerca di garanzie perché il suo intento è quello di giocare con continuità ed effettivamente, a 30 anni, potrebbe avere davanti a sé almeno altre 4 stagioni di buon livello. A frenare le molte squadre interessate in questi mesi è stato sicuramente l’alto ingaggio, ma ora Isco sembra disposto a ridimensionare le sue pretese pur di giocare. Su di lui c’è anche l’interesse dei Los Angeles Galaxy, ma gli statunitensi non hanno mai avanzato un’offerta ufficiale, esattamente come il Betis e il Villarreal.

Dal Brasile però sono certi: Isco giocherebbe con continuità perché il Flamengo ha bisogno di un trequartista con le sue qualità e del suo peso. A quanto pare questa promessa ha contribuito a convincere non solo il calciatore, ma anche la sua famiglia che sarà costretta a cambiare totalmente vita.