Eliminazione Lazio, bufera su Sarri: “Scuse patetiche”

Giorni difficili in casa Lazio, che ieri sera ha salutato ufficialmente la Conference League per via della doppia sconfitta contro gli olandesi dell‘AZ Alkmaar.

Nonostante anche la squadra sia finita sotto accusa, il maggiore responsabile per i tifosi e non solo è il tecnico Maurizio Sarri, accusato di non aver dato importanza alle competizioni europee. Il tecnico, al termine della gara, ha affermato che la Lazio non “ha la struttura per disputare le competizioni europee”. Queste dichiarazioni, hanno fatto storcere il naso ai tifosi biancocelesti e non solo.

Eliminazione Lazio, bufera su Sarri: “La società lo strapaga e la squadra non regge 60 minuti”

I tifosi biancocelesti e non solo, si sono scagliati contro il mister toscano, accusato di non aver dato la giusta importanza alle coppe europee. Su questo si è espresso anche Ilario Di Giovambattista che, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo social, ha affermato che “le scuse di Sarri dopo l’eliminazione dalla Conference sono patetiche. Parlare di struttura non all’altezza a livello globale è volersi tirare fuori, salvarsi. Non mi sembra voler costruire ma distruggere. Eppure questa Società lo strapaga. E la squadra regge 60 minuti. Perché?”. Duro attacco per il tecnico biancoceleste, che ora dovrà dare risposte sul campo per cercare di lasciarsi alle spalle questo momento delicato. La cosa certa è che, vista l’eliminazione dalle competizione europee, i tifosi della Lazio si aspettano la qualificazione alla prossima Champions League, visto il solo impegno settimanale da qui al termine della stagione.