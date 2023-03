La Juventus piazza il colpo: clausola da 54 milioni

La Juventus è volata ai quarti di Europa League: Allegri punterà a vincerla, ma ora servono nuovi innesti. L’idea in difesa

Novità importanti per il club bianconero che continua ad essere protagonista in Europa League. Superato anche l’ostacolo Friburgo ed ora disputerà i quarti della competizione europea. Dopo la delusione in Champions League e il meno 15 inflitto in classifica nel campionato italiano, la Juventus cercherà così di tornare alla ribalta collezionando risultati importanti anche in campo internazionale.

Massimiliano Allegri continuerà a lavorare in settimana per preparare il big-match contro l’Inter. Un’altra sfida interessante per capire le ambizioni della compagine bianconera, ormai pronta a tutta anche al di fuori del terreno di gioco. Dalla manovra stipendi al caso plusvalenze: il suo futuro passerà anche dalle varie inchieste in tribunale in cui è stata coinvolta in questi mesi. La Juventus dovrà pensare anche a nuovi colpi, soprattutto nel reparto arretrato. L’idea arriva proprio dalla Spagna con il centrale campione del Mondo con l’Argentina, Juan Foyth, attualmente in forza al Villarreal. Una suggestione in ottica futura, ma all’interno del suo contratto ha una clausola di ben 54 milioni di euro.

Juventus, Foyth l’idea per la difesa di Allegri

Il futuro dell’allenatore livornese passerà dai prossimi risultati della compagine torinese. Sono state stagioni davvero deludenti per tutto l’ambiente bianconero, che ora vuole tornare a trionfare in Italia e nelle competizioni europee.

Foyth è cresciuto calcisticamente con il suo sogno di giocare in Premier League: il suo idolo da bambino è stato Rio Ferdinand. Inizialmente ha giocato come centrocampista offensivo per poi passare nella posizione di posizione centrale. Dall’Estudiantes è volato in Europa formandosi come uno dei migliori difensori argentini. Ha trionfato con l’Albiceleste al Mondiale in Qatar 2022, ma potrebbe così finire nel mirino della Juventus dopo l’esperienza in Spagna vestendo la maglia del Villareal.