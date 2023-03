Tutti pazzi per Retegui: sfida a tre in Serie A

Il nuovo bomber già adocchiato da Roberto Mancini per la Nazionale Italiana fa gola a diversi top club di Serie A



Il Mondiale asiatico, così come le Coppe europee, hanno fatto salire alla ribalta diversi ‘nuovi’ profili che hanno destato l’interesse delle grandi squadre. La voglia di pescare i giovani talenti prima che questi finiscano nelle grinfie dei grandi top club europei – che possono mettere sul piatto svariati milioni sia per il cartellino che per l’ingaggio – è diventata una vera e propria necessità per le società della nostra Serie A.

Non esistono però solo le grandi competizioni intrenazionali come bacino utile per degli affari convenienti dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo. Il campionato argentino ad esempio, fornsice da sempre spunti molto interessanti soprattutto per i club italiani. L’ultimo salito alla ribalta è il centravanti italo-argentino del Tigre Mateo Retegui, per il quale il ct dell’Italia Roberto Mancini ha già ‘prenotato’ una convocazione in maglia Azzurra.

Retegui nel mirino del Milan: Inter e Roma sfidano Maldini

L’attaccante, in prestito dal Boca Juniors, sta disputando un’ottima stagione con la maglia dela piccola società albiceleste. Classe ’99, col contratto in scadenza nel 2024 ed un valore di mercato ancora inferiore ai 10 milioni di euro, il giocatore- che ha la doppia nazionalità – ha scelto di rappresentare l’Italia qualora arrivasse una convocazione in maglia Azzurra. Detto fatto, il nostro Commissario tecnico sta seguendo con interesse i progressi del bomber, che ormai è sicuro di partecipare al prossimo stage della Nazionale.

Su Retegui si è mosso prima di tutti il Milan, che deve risolvere diversi nodi sul fronte offensivo. La precaria situazione di Rafael Leao, i dubbi di Giroud sul rinnovo e la questione sempre aperta sull’affidabilità fisica di Zlatan Ibrahimovic obbligano il club rossonero ad assestare almeno un paio di colpi in attacco. Le rivali del Diavolo però, non stanno certo a guardare. Come confermato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net‘, anche Inter e Roma si sarebbero iscritte alla corsa per l’attaccante. I buoni uffici argentini della Beneamata sono già ben noti, mentre i giallorossi riflettono sull’opportunità di fare cassa con la cessione di Tammy Abraham. Che potrebbe essere rimpiazzato dal nuovo bomber italo-argentino.