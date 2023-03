Asta per Retegui, la nuova stella della Nazionale

Il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha annunciato la convocazione a sorpresa di Retegui: asta in Serie A

Tanti club italiani si sono già mossi per l’attaccante italo-argentino, Mateo Retegui, che sarà protagonista con l’Italia come annunciato dal Ct Mancini. Una svolta decisiva nel calcio italiano con il giovane centravanti del Tigre: un processo di internalizzazione globale andando a scegliere giocatori interessanti che possiedono la doppia cittadinanza.

L’attaccante del Tigre vestirà per la prima volta a maglia della Nazionale italiana con l’annuncio del Ct Mancini ai microfoni di Dazn: “Lo seguivamoda tempo. Molto giovane, ma gioca titolare da due anni nel campionato argentino. Ha qualità che a noi mancano”. Lo stesso Mancio ha sottolineato più volte il problema di non avere un vero e proprio attaccante: Belotti ed Immobile al momento sono ai box per infortunio così come Raspadori. Al momento scarseggiano e così la Nazionale italiana ha pensato così ad aprire le convocazioni a giocatri del genere.

Retegui, c’è anche il Napoli: quanti club sulle sue tracce

Al momento gioca per il Tigre, ma è di proprietà del Boca Juniors. Abbina un’ottima fisicità ad una costante mobilità: in passato è stato vicino alla Roma, ma ora i top club della Serie A si sarebbero già mossi per preparare l’assalto in vista della prossima stagione. Un profilo interessante ora anche in ottica Nazionale italiana.

Il Napoli sfida così Milan e Juventus per l’attaccante italo-argentino che sarà protagonista proprio allo Stadio Maradona per la sfida contro l’Inghilterra. Potrà già assaporare il clima del catino infuocato di Fuorigrotta, che è sempre più pieno grazie ai notevoli risultati conquistati in questi mesi dalla compagine a disposizione di Luciano Spalletti. Retegui resta un profilo interessante per le big d’Italia, ma al momento non ci sarebbero contatti ufficiali tra le parti.