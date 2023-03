Niente rinnovo con Guardiola: Juve tallonata e firma vicina

Il centrocampista saluterà il City a fine stagione salvo ripensamenti del tecnico, così i bianconeri potrebbero approfittarne ma arrivano sirene dalla Spagna

La prossima sessione estiva di mercato rappresenterà per moltissimi giocatori di caratura internazionale una nuova possibilità di diventare parte integrante di un nuovo progetto sportivo. Il caso più eclatante del nostro campionato è rappresentato da Milan Skriniar in uscita verso il PSG, mentre dalla Premier League potrebbe arrivare la piccante uscita di scena di Ilkay Gundogan dal Manchester City.

I ‘Citizens’, grandi protagonisti della scorsa partita di Champions League contro il Lipsia con goleada del supertalento Haaland, potrebbero dire addio al centrocampista tedesco dopo annate di successi. Forte della scadenza di contratto, il calciatore potrebbe quindi legarsi a parametro zero in una delle big a caccia di rinforzi in mediana. Tra queste ci sarebbe anche la Juventus, da sempre inseguitrice delle sue orme, ora più che mai interessata a rimpiazzare gli esuberi d’organico.

Calciomercato, Gundogan tra Juve e Barca: Allegri ci spera ancora

Massimiliano Allegri, però, dovrà sudare non poco per accaparrarsi le prestazioni sportive di Gundogan per la prossima stagione.

Il tecnico toscano dovrà infatti fare i conti con il Barcellona di Xavi, il quale avrebbe già mosso i propri fili in direzione del fuoriclasse turco promettendogli un adeguamento economico perfettamente in linea con gli standard imposti dal ‘Fair Play Finanziario’. Il tecnico spagnolo perderà, fra l’altro, anche il proprio capitano Sergio Busquets: Gundogan rappresenterebbe un innesto di qualità per fungere da sostituto diretto.