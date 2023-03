Proposto scambio secco per Vlahovic: la risposta della Juventus

Il futuro di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus potrebbe essere in bilico: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Non è il momento migliore per Dusan Vlahovic da quando indossa la maglia della Juventus. Il centravanti serbo, arrivato nel gennaio di calciomercato del 2022 dalla Fiorentina di Rocco Commisso, aveva iniziato alla grande la sua avventura con la Vecchia Signora.

Basti pensare alla rete all’esordio contro il Verona o al gol, praticamente immediato, in quel di Villarreal nell’ottavo di Champions League. Anche quest’anno l’inizio era stato molto confortante. I gol su punizione, le doppiette ed un feeling di assoluto livello con il calcio di Massimiliano Allegri. Una chimica che, però, negli ultimi tempi sembra essersi persa. Le polveri di Vlahovic sembrano decisamente bagnate e l’ex giocatore della Fiorentina non segna ormai dall’inizio del mese di febbraio. Un digiuno troppo lungo per un centravanti del suo calibro che, in vista della prossima estate dei trasferimenti, potrebbe anche decidere di lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, proposta di scambio per Vlahovic: il Newcastle prova a tentare i bianconeri

In quest’ottica, occhio ad una proposta che arriverebbe dalla Premier League, più precisamente dal Newcastle. Il club rivelazione di questa stagione in Inghilterra, passato lo scorso anno in mani saudite, potrebbe infatti proporre alla Juventus l’ipotesi di uno scambio secco con Dusan Vlahovic e Alexander Isak protagonisti.

Quest’ultimo, arrivato in Inghilterra per circa 70 milioni di euro, potrebbe già cambiare aria, ma, l’ottica di uno scambio secco non scalda affatto la dirigenza della Vecchia Signora che, in caso di partenza, vorrebbe monetizzare con il cartellino di Vlahovic, arrivato alla Continassa poco più di un anno fa per oltre 70 milioni di euro soltanto di costo del cartellino, senza calcolare le spese di ingaggio sborsate dalla società di Serie A.