Scontri a Napoli, tifosi in centro: cosa sta succedendo

Il Napoli questa sera sarà impegnato nel ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Eintracht, che potrebbe portare i ragazzi di Spalletti tra le migliori otto d’Europa.

Come è oramai noto, i tifosi tedeschi residenti a Francoforte hanno avuto il divieto per poter assistere alla gara del Maradona ma, nonostante questo, circa 600 supporter dell’Eintracht hanno comunque raggiunto la città di Napoli. Dopo i continui colloqui con gli agenti Digos, i tifosi del club tedesco si sono rifiutati di salire sul pullman per tornare nel proprio hotel. La situazione, purtroppo, è degenerata, con gli scontri che sono in corso nel centro della città.

Scontri a Napoli, tifosi Eintracht contro la polizia: auto in fiamme

Come detto, la situazione a Napoli è degenerata, con gli scontri che sono in corso nel centro della città, più precisamente a Piazza del Gesù.

I tifosi dell’Eintracht, infatti, hanno aggredito le forze dell’ordine, lanciando petardi, fumogeni e vari oggetti. Come se non bastasse, gli ultras del club tedesco hanno dato fuoco ad un’auto della polizia, oltre che a recare danni anche ai negozi della zona. Molte persone, infatti, sono state costrette a rifugiarsi nei negozi, per non rischiare di trovarsi in mezzo al conflitto. Questi scontri hanno coinvolto anche i tifosi del Napoli, con la polizia che sembra riuscita a placare gli animi. Le forze dell’ordine, comunque, continueranno a seguire i gruppi dei tifosi, per intervenire tempestivamente qualora ce ne fosse bisogno.