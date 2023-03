Leao addio, Maldini pesca in Spagna: assalto al gioiello

Prende sempre più piede l’ipotesi di una cessione di Rafael Leao: un’idea affascinante stuzzica Paolo Maldini

Senza gol da due mesi. Un periodo nel quale il talento lusitano ha anche conosciuto l’onta della panchina, per due gare consecutive, nel pieno del periodo nero del Milan. La situazione, almeno relativamente alla squadra, è nel frattempo migliorata – sebbene non di molto, considerando il solo punto racimolato nelle ultime due partite di campionato – ma le sue prestazioni restano deludenti. Rafael Leao è la vera delusione post Mondiale del club rossonero.

Il tira e molla sul rinnovo non è nemmeno più oggetto delle cronache sportive. Già perchè ormai da più parti si levano voci sull’opportunità di cedere il portoghese per fare cassa. Il fuoriclasse che si pensava di avere tra le mani forse non è tale. O comunque non è meritevole dell’ingaggio che il suo entourage continua a chiedere come conditio sine qua non per continuare il matrimonio col club di Via Aldo Rossi. Ecco che allora spuntano i nomi dei possibili sostituti: Paolo Maldini avrebbe già messo nel mirino un classe 2002 già nel calcio che conta da qualche anno.

Sogno Ansu Fati: Maldini ci prova

Dopo aver battuto diversi record di precocità prima del terribile infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno – dall’autunno del 2020 al settembre 2021 – Ansu Fati non è più tornato il fenomeno assoluto che aveva strabiliato la Spagna e l’Europa. Il primato di giocatore più giovane ad aver mai segnato in Champions League gli resta, così come quello di più giovane titolare in un Clasico, quello disputato il 18 dicembre del 2019. Ma quella frizzantezza, quei lampi di classe che avevano abbagliato tutti sembrano leggermente sfocati.

Nel frattempo il Barcellona, in piena era post-Messi, gli ha affiancato in attacco dei pericolosi concorrenti. Il che ha causato una perdita dello status di titolare intoccabile prima nella gestione Koeman, e poi in quella targata Xavi. Le qualità però non possono essere state smarrite del tutto: Maldini questo lo sa. Ed è pronto, approfittando anche della delusione del ragazzo per non essere al centro del progetto, a preparare l’assalto. Il contratto dello spagnolo scade nel 2027, e l’ingaggio è di quelli importanti. Ma col ricavato della possibile cessione di Leao, tutto si farebbe possibile.