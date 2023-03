Alla Juve con lo scambio: Allegri pesca in Serie A

Il calciomercato della Juventus passerà dall’assalto al gioiello di Serie A: scambio dietro l’angolo

Domani pomeriggio, contro il Friburgo, la Juventus conoscerà il suo futuro in ambito europeo.

Perchè dopo la vittoria di misura dell’andata, la ‘Vecchia Signora’ è intenzionata a ripetersi accedendo ai quarti di finale di Europa League. In attesa poi, domenica, di affrontare l’Inter in un derby d’Italia decisamente sentito, nella corsa al secondo posto (se dovesse venire accettato il ricorso della Juve in merito ai 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie). Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e i pensieri della dirigenza torinese sono già proiettati lontano, verso la prossima stagione. Sarà un’estate rovente incasa Juventus, visto che diversi big sono destinati a salutare Torino. In primis i due esterni di difesa, Cuadrado e Alex Sandro che hanno il contratto in scadenza e i cui discorsi per il rinnovo sono stati virtualmente accantonati. Ecco quindi che, proprio in quelle zone del campo, i dirigenti bianconeri hanno da tempo mosso i primi passi per cercare degni sostituti del brasiliano e del colombiano.

Scambio col Torino: la Juve vuole Singo

Ed è proprio Cuadrado, uno dei pilastri insostituibili per Allegri, che avrebbe già trovato il suo erede direttamente in Serie A.

Occhi a Torino, sulla sponda granata della Mole, dove il nome di Wilfried Singo piace e non poco a Massimiliano Allegri. Il 22enne ivoriano, in scadenza tra poco più di un anno con il club di Urbano Cairo, ha dimostrato di essere tra i migliori enterpreti del ruolo in Italia. Ed è per questo che la Juventus avrebbe deciso di farsi avanti a giugno, proponendo uno scambio al Toro. Sul piatto il cartellino di Andrea Cambiaso, duttile terzino coetaneo di Singo che sarebbe perfetto per rimpiazzarlo nell’undici di Juric ed attualmente impegnato in prestito al Bologna. Un’operazione che potrebbe quindi decollare in estate, permettendo ad Allegri di puntare sull’erede di Cuadrado.