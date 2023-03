Addio pesante al Milan: in Canada con Insigne e Bernardeschi

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante la stagione sia entrata in una fase cruciale.

La stagione è entrata nella sua fase più calda ma, nonostante questo, diverse società iniziano a muoversi per programmare la prossima stagione.

Tra queste c’è il Milan, che ha intenzione di rinforzare la rosa di mister Pioli in estate. Oltre a possibili acquisti, però, la dirigenza rossonera sta lavorando anche sulle cessioni, soprattutto di quei calciatori che non sembrano più far parte del progetto tecnico. Oltre alla situazione di Leao, che potrebbe salutare in caso non si arrivi ad un accordo per il rinnovo, il Milan sta riflettendo anche sul futuro di Simon Kjaer, che potrebbe decidere di proseguire altrove la propria carriera. A tal proposito, ci sono club di MLS pronti a farsi sotto per il centrale danese.

Kjaer valuta l’addio: MLS sulle sue tracce

Come detto, il Milan sembra già pronto a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Per quanto riguarda le cessioni, chi potrebbe salutare Milano in estate è Simon Kjaer, difensore danese classe 1989. Il calciatore, che in questa stagione ha disputato 15 partite, potrebbe decidere in comune accordo con la società di provare nuove esperienze. Su di lui, infatti, hanno messo gli occhi i club di MLS, con Los Angeles Galaxy e Toronto che monitorano costantemente la situazione. I Los Angeles Galaxy lo sta valutando come erede di Giorgio Chiellini mentre, il Toronto, per aggiungere maggiore esperienza alla rosa dopo gli acquisti di Insigne e Bernardeschi. Il calciatore potrebbe essere attratto dall’idea di giocare negli Stati Uniti, con il Milan che sembrerebbe disposto a non opporsi di fronte ad un eventuale richiesta di cessione. Il danese e il club rossonero, infatti, potrebbero prendere in considerazione l’idea di una rescissione consensuale del contratto in caso di proposta ufficiale dai club statunitensi. Il calciomercato estivo potrebbe presto entrare nel vivo, con Kjaer pronto a salutare il Milan dopo tre anni dal suo arrivo.