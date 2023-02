Leao via, il Milan mette la freccia: Juve in ginocchio

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

Nonostante manchino circa tre mesi al termine dell’attuale stagione, molte società sono già pronte a programmare il prossimo calciomercato estivo.

Tra queste troviamo il Milan, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Pioli in estate. Oltre a possibili nuovi acquisti, però, la società rossonera deve fare i conti anche per quanto riguarda le cessioni. Il calciatore più chiacchierato è ovviamente Rafael Leao, corteggiato dalle big di mezza Europa. La dirigenza sta provando a convincere il calciatore a rinnovare il contratto ma, almeno per ora, le parti non sembrano vicine ad un accordo. Qualora il rinnovo non si concretizzasse, la società prenderebbe in considerazione di cederlo in estate, per non rischiare di perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. In caso di cessione, il Milan sembra aver già individuato il profilo giusto per sopperire alla partenza del classe 1999.

Leao via, il Milan si cautela: occhi su Mount

Come detto, il calciatore più chiacchierato in casa Milan è Rafael Leao che, in caso di non rinnovo, potrebbe salutare Milano in estate.

La dirigenza tiene conto di questa possibilità, tanto che sembra aver individuato il profilo giusto per sostituire il portoghese. Stiamo parlando di Mason Mount, trequartista classe 1999 del Chelsea. Il Milan, in caso di cessione di Leao, avrebbe il denaro necessario per presentarsi dal Chelsea con un’offerta convincente, anche per via del contratto in scadenza nel 2024 del classe 99. I blues, infatti, stanno cercando di arrivare ad un accordo, ma il ragazzo preferisce aspettare. Su di lui ci sono anche altre big tra cui la Juventus, con Allegri che ne apprezza e non poco le qualità. La cessione di Leao, però, permetterebbe al Milan di accelerare l’operazione, per non rischiare di vedersi soffiare il calciatore dalla concorrenza. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il mercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Milan che sembra aver scelto Mason Mount come erede di Rafael Leao.