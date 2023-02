Addio Serie A, va da De Zerbi: big battute

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate al calciomercato estivo.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da giocare.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo il Brighton, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister De Zerbi in estate. Il reparto che gli inglesi intendono rinforzare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, Roberto De Zerbi avrebbe già individuato il profilo giusto da inserire in rosa, tanto da averlo espressamente richiesto alla società.

De Zerbi piomba su Baldanzi: big in ginocchio

Come detto, il Brighton sembra già attivo nel programmare il prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il calciatore espressamente richiesto da mister De Zerbi alla dirigenza inglese è Tommaso Baldanzi, trequartista classe 2003 dell’Empoli. Il ragazzo, nonostante la giovane età, si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota quattro reti realizzate in sedici partite disputate. Queste ottime prestazioni, hanno portato De Zerbi ad individuarlo come il giusto profilo per completare il centrocampo, tanto che in estate il Brighton potrebbe presentare un’offerta ufficiale al club toscano. Sul gioiello dell’Empoli, però, hanno messo gli occhi anche le big del nostro campionato, con Inter, Milan, Juventus e Napoli che lo monitorano con grande attenzione. Competere con i club di Premier non è semplice soprattutto per quanto riguarda il lato economico, sia per il costo del cartellino che per l’ingaggio al calciatore. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con De Zerbi deciso a strappare il gioiello toscano alla nostra Serie A. Baldanzi, dopo una sola stagione nel massima serie, sembra definitivamente pronto a compiere il grande salto.