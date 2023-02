Maignan torna a guidare il Milan e Maldini ha anche trovato il nuovo vice

Mike Maignan, nella serata di domenica, è tornato fra i pali del Milan. Maldini intanto sembra aver trovato il nome del vice per la prossima stagione: le ultimissime notizie di calciomercato

E’ tornato il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che hanno vissuto un mese di gennaio da incubo culminato, all’inizio di febbraio, con la sconfitta nel derby di Serie A contro l’Inter di Simone Inzaghi, hanno ripreso la loro marcia in campionato con forza e, soprattutto, blindando la porta.

Il segreto è stato dato dal cambio di modulo del Diavolo con Pioli che ha adottato un inedito 3-5-2 che sembra funzionare davvero molto soprattutto in termini difensivi. Nelle prime gare fra i pali c’è stato ancora Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno ex Fiorentina spesso criticato dalla tifoseria del Milan, che però nelle ultime uscite non ha deluso. Contro l’Atalanta invece, in occasione dell’ultima partita di Serie A, i rossoneri hanno ritrovato il loro gigante, Mike Maignan. L’estremo difensore francese, dopo un infortunio più lungo del previsto, si è ripreso i pali del Diavolo ed è subito tornato ad imporre la sua legge con un clean sheet. In vista della prossima estate di calciomercato inoltre, il Milan sembra aver trovato il profilo del vice: stiamo parlando di Alban Lafont, estremo difensore del Nantes e, anch’egli, ex Fiorentina.

Calciomercato Milan, il vice di Maignan sarà Lafont? I dettagli

In occasione della doppia sfida di Europa League con la Juventus, il Milan di Maldini ha potuto seguire le prestazioni di Alban Lafont, giovane estremo difensore del Nantes con un passato anche alla Fiorentina.

Il giocatore francese è un classe 1999 e, ormai da tempo, il Milan ha un occhio di riguardo speciale per i talenti che arrivano dalla Ligue 1. La valutazione di Lafont è decisamente alta, sui 15 milioni di euro, per un secondo portiere, ma in aiuto verrebbe la sua situazione contrattuale, in scadenza nel 2024 con la società transalpina.