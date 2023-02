Juve e Inter sull’ex milanista: firma in bilico, può tornare

Il calciomercato di Inter e Juventus pronto ad intrecciarsi: occasione per la firma dell’ex milanista

Stagione in corso, obiettivi diversi. Inter e Juventus guardano al presente ma soprattutto al futuro, a quella che sarà la prossima annata calcistica per gli uomini di Inzaghi e Allegri.

L’Inter è reduce dal clamoroso passo falso con il Bologna che ha permesso l’aggancio del Milan al secondo posto. I nerazzurri dovranno fare le dovute valutazioni in vista del calciomercato estivo, visto che molto potrebbe cambiare nella rosa del tecnico piacentino. Discorso non troppo dissimile quello che riguarda la ‘Vecchia Signora’ che ha tuttavia visto la classifica compromessa dai 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie. Due club, situazioni diverse ma obiettivi comuni. Perché quando mancano pochi mesi alla fine della stagione, le esigenze di mercato di Inter e Juventus potrebbero essere quasi identiche. A partire dal possibile arrivo di nuovi laterali, per entrambe le corsie di difesa. L’Inter non intende fare affidamento su Gosens mentre Dumfries saluterà per fare cassa e registrare una ricca plusvalenza. La Juve, d’altro canto, è già certa di perdere Cuadrado e Alex Sandro che vedranno scadere il contratto il 30 giugno.

Occasione da Manchester: riecco Dalot

Ecco perché uno dei nomi che fa gola sia all’Inter che alla squadra di Allegri è quello di Diogo Dalot. Dopo la buona esperienza al Milan in prestito, il portoghese ha fatto ritorno al Manchester United conquistandosi la fiducia di ten Hag.

Si sta lavorando al possibile rinnovo del laterale classe 1999 che vedrà scadere il contratto nel 2024: al momento, però, non sembrerebbe essere stata trovata ancora l’intesa. Ed in questo scenario di incertezza, proprio nerazzurri e bianconeri potrebbero infilarsi per fare un’offerta. Senza il prolungamento, in estate potrebbero bastare 20 milioni di euro per il 23enne di Braga che in questa annata ha collezionato 28 presenze con 1 gol e 3 assist vincenti.