Inter trema: Barça spinge per Pavard

L’Inter potrebbe rischiare una beffa a dir poco clamorosa dal Barça. Si tratta infatti di un’operazione che consegnerebbe Pavard ai Culer

I blaugrana potrebbero ben presto avere il rinforzo che cercavano in difesa. A discapito dei nerazzurri, i quali si vedrebbero eventualmente beffati per la seconda volta consecutiva. Già in precedenza si era parlato tanto di questa trattativa.

Ad oggi i tempi sono cambiati, e le cose si sono ovviamente evolute molto presto. Questa volta la proprietà attualmente diretta da Xavi ha deciso di affondare il colpo per un vero e proprio pupillo. Cosa che ha ovviamente portato ad un contenzioso con l’Inter.

Si tratta di Benjamin Pavard, difensore francese classe 1996. Non più giovanissimo, ma si trova comunque ancora nella condizione di essere definito un talento grandioso. Il mondo del calcio soprattutto al giorno d’oggi sta anticipando sempre di più i tempi.

Ma un elemento con questa carta di identità può avere ancora tanto da dimostrare. E questa è una cosa che il Bayern Monaco non ha tardato a capire, nel momento in cui diverse stagioni fa lo ha prelevato dallo Stoccarda.

Con i bavaresi ha avuto modo di consacrarsi ulteriormente, attirando così l’attenzione di tanti altri club europei. Le pretendenti per il suo cartellino sono sempre state tante. Ma l’atmosfera di Baviera in un modo o nell’altro è sempre riuscita a prevalere.

La svolta improvvisa nella trattativa è arrivata a confermarsi pochi giorni fa. Sembra quasi scontato che il difensore francese lascerà la Germania. La sua prossima destinazione sfortunatamente potrebbe non essere l’Italia.

Cosa che farebbe infuriare non poco Inzaghi, il quale eventualmente oltre a Nacho perderebbe anche Pavard. Sarebbe una vera e propria beffa, considerando che tempo fa l’unione tra i due club per questa trattativa arrivò a sfumare per un soffio.

Pavard in direzione Barcellona: Inter beffata

Questo affare per l’Inter rappresenta una vera e propria beffa. Il sito spagnolo Fichajes sottolinea infatti come Pavard davanti a sé ha due strade. O il rinnovo o l’approdo al Barça. Cosa che farebbe salire al settimo cielo Xavi, il quale ha sempre voluto il difensore con sé.

Il suo contratto scadrà nel 2024, ma eventualmente si potrebbe optare per lasciarlo partire già da questa estate. Destino molto simile a quello del suo ex compagno Robert Lewandowski, approdato proprio al Camp Nou.

Il Bayern potrebbe decidere di adottare lo stesso modus operandi, per la poca felicità dei nerazzurri, i quali speravano nel colpaccio definitivo. Chiaramente non è ancora tutto perduto, ma le sensazioni non sono molto buone.