Highlights Lazio Sampdoria 1-0, che magia di Luis Alberto

Tre punti che valgono momentaneamente la Champions League: la Lazio può sorridere grazie alla perla di Luis Alberto, sprofonda la Samp

A dieci minuti dalla fine ci pensa Luis Alberto con una conclusione da urlo che supera l’incolpevole Audero che non può farci nulla. Tre punti davvero preziosi in ottica Champions League per i biancocelesti che affronteranno venerdì sera allo Stadio Maradona la prima della classe, il Napoli di Luciano Spalletti, che intende chiudere la pratica Scudetto già nel mese di marzo.

In attesa della sfida della Roma, la Lazio balza in zona Champions League salendo a quota 45 punti ad appena due distanze da Milan e Inter. La Sampdoria non riesce più a vincere subendo ancora un gol nei minuti finali di gioco: la cura Stankovic si vede, ma non riesce a portare a casa punti fondamentali in ottica salvezza.

Il tabellino di Lazio-Sampdoria 1-0:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari (84′ Hysaj), Casale, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic (84′ Basic), Cataldi (57′ Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro (57′ Zaccagni). A disp.: Maximiano, Adamonis, Hysaj, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Zaccagni. All.: Maurizio Sarri

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance (71′ Ilkhan); Lammers, Gabbiadini (71′ Rodriguez). A disp.: Turk, Ravaglia, Oikonomou, De Luca, Sabiri, Ilkhan, Yepes, Murru, Malagrida, Paoletti, Rodríguez. All.: Dejan Stankovic

Reti: 80′ Luis Alberto (L)

Ammoniti: Leris (S), Gabbiadini (S), Vecino (L), Casale (L)