Thiago Motta-Inter, la pazza idea: l’agente dice tutto

Thiago Motta è riuscito ad ingabbiare l’Inter con una vittoria entusiasmante grazie al gol vittoria di Orsolini: la pazza idea

Il Bologna continua a volare in classifica grazie ad un lavoro da urlo messo in pratica da Thiago Motta, che è tornato alla ribalta alla guida della compagine emiliana. Un salto in avanti per Orsolini e compagni che sono stati protagonisti anche di una vittoria da urlo contro l’Inter.

L’ex centrocampista di Inter e Genoa è stato anche l’allenatore dell’Under 19 del PSG per poi intraprendere la carriera di tecnico di Prime squadre. Ai microfoni di Calciomercato.it in onda su TvPlay è tornato a parlare il suo agente Canovi che ha svelato anche il futuro del suo assistito: “Non c’è nulla contro l’Inter, il suo obiettivo è di vincere contro il Torino. Al momento il Bologna è la squadra rivelazione: ora è merito di Motta e di giocatori fantastici in rosa”. Poi ha aggiunto: “Non ci sono clausole rescissorie con la società del Bologna. Abbiamo un progetto biennale con loro e in questo momento la nostra priorità è questa”.

Thiago Motta-Inter, l’idea per il futuro

L’Inter potrebbe così pensare a Thiago Motta in caso di separazione da Simone Inzaghi, che è stato un po’ pungolato a fare di più dallo stesso amministratore delegato Beppe Marotta. Già a partire dalle prossime sfide di campionato e di Champions League, l’allenatore nerazzurro si giocherà il suo futuro sempre in bilico dopo ben sette sconfitte collezionate in Serie A.