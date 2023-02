Niente rinnovo, occasione ghiotta: Juve e Roma accelerano

Il calciomercato estivo sembra già prendere forma, nonostante una seconda parte di stagione da disputare.

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, molte società sembrano già proiettate al prossimo calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Tra le squadre più attive in questo senso troviamo Juventus e Roma, che hanno tutta l’intenzione di rinforzare la rosa dei rispettivi allenatori in estate, Massimiliano Allegri e José Mourinho. Il reparto che le due società intendono rimpolpare è il centrocampo, che necessità di maggiore qualità. A tal proposito, le due big nostrane sembrano aver individuato il principale obiettivo, e sembrano pronte a sfidarsi per regalarlo ai rispettivi tecnici.

Il rinnovo non arriva, Juve e Roma ci pensano: idea Loftus-Cheek

Come detto, Juventus e Roma sembrano già molto attive nel programmare il prossimo calciomercato estivo.

Il centrocampista individuato dalle due società per rinforzare il proprio centrocampo è Ruben Loftus-Cheek, inglese classe 1996 del Chelsea. Il calciatore non si sta rendendo protagonista di una grande stagione, ma, nonostante questo, il Chelsea sta provando a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024. Il ragazzo, però, non sembra convinto, ed è tentato di lasciare i blues per provare una nuova esperienza, magari in un altro campionato. Proprio la questione legata al mancato rinnovo porta Juventus e Roma a monitorarlo con attenzione, pronte ad approfittarne qualora il calciatore dica ufficialmente no al club londinese. Visto il contratto in scadenza tra poco più di dodici mesi, i due club nostrani sono convinti di poterlo strappare al Chelsea a cifre non esorbitanti. Il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con Juventus e Roma che sono pronte a sfidarsi per portare Loftus-Cheek in Serie A.