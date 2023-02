Missione Vlahovic: per la Juventus ora sono guai

Nonostante una seconda parte di stagione da disputare, il calciomercato estivo sembra già prendere forma.

Il calciomercato estivo in vista della prossima stagione sembra già prendere forma, con molte società al lavoro per cercare di rinforzare la propria rosa.

Uno dei club più attivi in questo è il Real Madrid, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Ancelotti in estate. Il reparto che i blancos intendo rinforzare è l’attacco, vista la possibile partenza di Benzema. A tal proposito, la dirigenza spagnola sembra aver già individuato l’obiettivo principale per ringiovanire il proprio reparto avanzato.

Il Real non ha dubbi: Vlahovic obiettivo numero uno

Come detto, il Real Madrid è intenzionato a rinforzare il proprio reparto offensivo nel prossimo calciomercato estivo.

Il bomber che i merengues hanno messo nel loro mirino è Dusan Vlahovic della Juventus. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, viste le difficoltà per arrivare a Mbappé e Haaland, Florentino Perez avrebbe deciso di tentare l’assalto al bomber serbo in estate. Viste le problematiche legate al caso plusvalenze, che potrebbero vedere la Juventus penalizzata ulteriormente, il classe 2000 potrebbe chiedere di essere ceduto al termine dell’attuale stagione. Il Real, proprio per questo, è convinta di riuscire a chiudere l’operazione mettendo sul piatto un’offerta importante, che convinca sia la vecchia signora che il calciatore. Ovviamente Vlahovic gradirebbe e non poco la destinazione, e potrebbe forzare la mano con la società bianconera in caso l’offerta del Real si concretizzasse. Nonostante una seconda parte di stagione da disputare il calciomercato estivo sembra già entrare nel vivo, con il Real Madrid deciso ha portare Dusan Vlahovic nella capitale spagnola. L’avventura dell’ex viola con la maglia bianconera potrebbe giungere ai titoli di coda dopo solo un anno e mezzo dal suo arrivo.