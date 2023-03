Leao delusione totale: “Addio per fare cassa”

Ancora un pareggio per il Milan a San Siro: su tutti una prestazione insufficiente per il talento portoghese Rafael Leao

Dal possibile rinnovo contrattuale a prove alquanto mediocri dell’attaccante portoghese, Rafael Leao, che sta agendo più da seconda punta dopo il cambio di sistema di gioco di Pioli. Il giocatore del Milan non riesce più ad incidere con gol ed assist: le sue giocate sono diventate fine a se stesse rispetto a quanto di buono fatto nella scorsa stagione.

Sui social sono arrivate numerose critiche nei suoi confronti. Leao starebbe anche pensando di rinnovare il suo contratto con la società rossonera per continuare ad essere protagonista altrove. Non sembra essere di fatto un problema di ruolo: nelle scorse settimane il portoghese aveva svelato di essere più felice di giocare più vicino alla porta.

Ringraziare e mandare via a fine anno:

– Leao per fare cassa

– Pioli perché sembra Allegri del post-scudetto

– Origi e CDK che non hanno alcun significato in questa squadra

Reparto offensivo e gestione delle risorse da cambiare totalmente se si vuole essere competitivi @acmilan — RobHead (@Rob_Head7) March 14, 2023

Origi era molto più nel gioco di Leao — Riccardo Marchesi (@Riki_Marchesi) March 14, 2023

Per quanto riguarda Leao comunque inutile parlare di nuovo ruolo ecc., stasera sta facendo errori che con il ruolo c’entrano zero, tutti errori di concentrazione/applicazione. Spero meglio nel secondo tempo — Antonio (@p__antonio) March 13, 2023

Leao, ora bisogna cambiare marcia

Lo stesso giocatore portoghese, protagonista anche al Mondiale in Qatar con due reti, dovrà cambiare spartito per regalare altre gioie ai tifosi rossoneri. Finora è apparso senza motivazioni come se la sua testa fosse verso un’altra direzione.

I gol e gli assist vincenti mancano davvero tanto nell’economia di gioco della compagine guidata da Stefano Pioli. Ora il suo futuro è sempre incerto con le prossime settimane che saranno già decisive per conoscerlo subito.