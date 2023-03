Sorpresa mancina: super scambio con Gosens

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere un grande colpo per la prossima estate: decisivo Robin Gosens

La sconfitta contro lo Spezia risuona ancora nella mente di Simone Inzaghi e della sua Inter che, a conti fatti, deve rialzarsi subito per non compromettere la stagione.

Stasera la sfida al Porto, all’Estadio do Dragao, dopo l’1-0 dell’andata che avvantaggia i nerazzurri in vista del possibile passaggio ai quarti di finale di Champions League. Ed è intanto che, oltre calcio giocato, che la società di Steven Zhang è pronta a darsi da fare in vista della prossima stagione. Il calciomercato estivo regalerà sorprese alla rosa dell’Inter che ha mostrato lacune preoccupanti in diverse zone del campo. Dalla porta, con Handanovic e Onana che potrebbero essere rimpiazzati, arrivando fino a centrocampo e attacco dove le valutazioni sui big di Inzaghi sono in corso. Attenzione massima, però, verrà data alla difesa. Visto che Milan Skriniar ha già scelto il PSG e, come probabilmente pure de Vrij, lascerà l’Inter a parametro zero. Sulla corsia mancina Robin Gosens ha disatteso le aspettative e verrà con ogni probabilità ceduto, per far spazio ad un grande colpo che l’Inter ha già in mente di portare a Milano durante l’estate.

Scambio alla pari: Gosens porta il colpaccio

Occhi in Premier League ed in particolar modo in casa Leeds, dove il nome di Junior Firpo piaceva e piace tutt’ora ai dirigenti meneghini.

Nei piani della ‘Beneamata’ l’idea di approfittare della posizione di classifica tutt’altro che tranquilla, visto che il Leeds rischia anche la retrocessione in Championship. E per arrivare all’ex Barcellona, sotto contratto fino al 2025 (ha firmato la scorsa estate per 15 milioni), nei piani dell’Inter vi sarebbe proprio il sacrificio di Gosens. Uno scambio alla pari che potrebbe far contenti tutti, con l’Inter pronta ad abbracciare il suo nuovo terzino sinistro.