Vlahovic stecca ancora e il top club presenta la prima offerta per l’estate

La Juventus potrebbe lasciar andare Dusan Vlahovic nella prossima estate di calciomercato: su di lui continua il pressing del PSG di Campos, a caccia di un centravanti

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta in casa della Roma di Josè Mourinho per mano del gol di Mancini, ha ripreso la sua marcia nel campionato italiano di Serie A, non senza difficoltà, contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Una sfida con più problemi del previsto per la Vecchia Signora che, dopo il doppio vantaggio del primo tempo, è stata raggiunta in pochissimi minuti dalla squadra blucerchiata proprio allo scadere della prima frazione di gioco. Nella ripresa però, la Juventus è tornata al timone della sfida e, con due gol messi a segno, ha chiuso il discorso. Non ha segnato, ancora una volta, Dusan Vlahovic che è stato protagonista, però in negativo, con un rigore sbagliato. Non è il momento migliore per il centravanti serbo che, in vista della prossima estate di calciomercato, potrebbe anche lasciare la Juventus. Sull’ex Fiorentina c’è infatti il PSG di Campos che sembra pronto a fare davvero sul serio.

Calciomercato Juventus, Vlahovic per il PSG: ecco la prima offerta

Il PSG è pronto ad una vera e propria rivoluzione dell’organico nella prossima estate di calciomercato e molto passerà anche dal reparto offensivo. La società transalpina è infatti alla ricerca di un bomber di razza e Vlahovic potrebbe essere il nome giusto. Il PSG avrebbe infatti già pronta una prima offerta da sottoporre alla Juventus di circa 60 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante serbo.

Una cifra decisamente alta, ma non tale da soddisfare le richieste della Vecchia Signora che, visto anche il grande investimento dello scorso gennaio, non sembra intenzionata a scendere sotto gli 80 milioni di valutazione per un giocatore del talento e dell’attitudine di Vlahovic.